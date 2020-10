MS: Homem é preso após manter filho da sobrinha amarrado com coleira de cachorro

Uma jovem de 19 anos denunciou o tio, de 37 anos, por violência doméstica em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. De acordo com a acusação, o homem batia nela e no filho dela de 2 anos. A criança também era mantida presa com uma coleira de cachorro. As informações são do G1.

De acordo com a polícia, o homem foi preso em flagrante na terça-feira (20). Na delegacia, a jovem que fez a denúncia mostrou um vídeo do menino preso, gravado pelo próprio agressor. Ela também pediu medidas protetivas de urgência. Ainda conforme o relato da vítima, o homem “chegou a arremessar objetos” contra ela e também a ameaçou com um facão.

Segundo o G1, o suspeito, que possui antecedentes por tráfico de drogas, deve responder pelos crimes de injúria e ameaça contra a mulher e maus-tratos contra o garoto. A polícia abriu um inquérito para apurar o caso.

