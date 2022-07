MS: Homem é esfaqueado após invadir casa e tentar matar ex-companheira

Na madrugada desta quinta-feira (28), um homem, de 40 anos, invadiu a casa da ex-companheira e tentou matá-la enforcada. Para se defender, ela pegou uma faca e o golpeou na cabeça. O caso ocorreu na rua Enéas Francisco Belo, no bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande (MS). As informações são do Diário Digital.







Segundo apurações do portal, a mulher estava lavando e falando ao telefone. Nesse momento, o homem invadiu a residência e começou a enforcá-la.

Para se defender, ela pegou uma faca de serra e atingiu o homem na cabeça. Na sequência, a mulher acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Depois, ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moreninhas. A mulher seguiu para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e relatou o ocorrido.