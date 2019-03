MS: Funcionário de frigorífico morre ao cair em máquina de moer carne

No município de Eldorado (MS), a 435 km da capital, o funcionário de um frigorífico de frangos morreu ao cair em uma máquina de moer carne por volta de 16h30 desta quinta-feira (7). Segundo a polícia, Rodrigo Lopes, de 33 anos, trabalhava ao lado de outros dois funcionários quando o incidente aconteceu. As informações são do G1.

Os funcionários do frigorífico foram dispensados e a área está isolada. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Pablo Reis, a polícia está no local e posteriormente vai até a casa do colega que acompanhava a vítima para apurar as circunstâncias da morte: