MS: Dono recupera envelope com R$ 2 mil após casal entregar dinheiro para polícia

O dono do envelope com R$ 2 mil, encontrado por um casal em um banco em Costa Rica (MS), foi até a delegacia da cidade na segunda-feira (4) e conseguiu recuperar o dinheiro. De acordo com o empresário Mauro Edson Macht, de 54 anos, ele acabou esquecendo o montante na sexta-feira (1º) enquanto fazia algumas transferências. As informações são do G1.

“Eu coloquei o primeiro e fiquei esperando o recibo. O outro deu problema e tentei algumas vezes. Na hora de pegar o recibo, deixei ele do lado e acabei esquecendo na hora de ir embora. Os envelopes estavam identificados e foi até um funcionário que viu primeiro na internet, dizendo que estavam procurando o dono”, comentou em entrevista ao G1.

De acordo com a Polícia Militar, além da identificação da empresa, os envelopes também continham a assinatura de Mauro, o que pode comprovar que o dinheiro era dele.

Na entrevista ao G1, o empresário também elogiou a atitude de Ariana Riquelme Melgarejo, de 38 anos, e do marido dela, Renato dos Santos, de 35, que levaram o envelope para a delegacia. “Isso é o certo. Ser honesto mesmo. Foi uma atitude idônea e é isso que a gente espera nesse 2021. Fiquei muito feliz, foi uma notícia exemplar e acho que tem que ser divulgado mesmo”, afirmou.

