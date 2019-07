MS deve colher 10,12 mi de toneladas de milho na safrinha, volume 29,2% maior

São Paulo, 17 – Mato Grosso do Sul deve colher na safrinha referente ao ciclo 2018/19 um total de 10,127 milhões de toneladas de milho. O cálculo é do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga), ferramenta da Secretaria de Agricultura do Estado, em parceria com a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS).

De acordo com nota da secretaria, este volume representa aumento de 29,2% em relação à colheita de inverno passada, com produtividade média de 88 sacas por hectare, dentro do previsto pelo Siga, apesar de geadas no início de julho. Em relação ao andamento da colheita, a equipe do Siga apurou que 22,7% do 1,918 milhão de hectares já haviam sido retirados do campo, ou 435.386 hectares. Este nível é 7,6% maior ante a safra 2017/18.

No sul de MS, já foram colhidos 21,5% da área e, no centro-oeste do Estado, 23,4% já haviam sido ceifados. No norte, a média é de 28,8%. O preço médio até dia 15 de julho chegou a R$ 27,44 por saca de 60 quilos. No comparativo com julho do ano passado houve avanço nominal de 3,19%, quando o cereal havia sido cotado, em média, a R$ 26,59/saca.