MS: Carro atinge moto, mulher fica presa no capô e é arrastada por 1km

No domingo (8), um carro colidiu com uma moto na rua Verdes Mares, em Campo Grande (MS). Uma mulher, de 30 anos, que estava na garupa, ficou presa no capô do veículo e foi arrastada por 1km até cair no asfalto. O motorista do automóvel, 35, fugiu do local após a batida. As informações são do G1.





A moto estava sendo conduzida por um jovem, de 19 anos, e cruzou a avenida Gunter Hans. Nesse momento, a motocicleta foi atingida por um carro que trafegava pela contramão.

Segundo a polícia, a moto foi arrastada por cerca de 20 metros.

Depois, as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. O condutor da moto foi levado para um hospital particular da região e a garupa, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon.

Não há informações sobre o estado de saúde do jovem até o momento. Já a mulher recebeu alta no domingo, pois não sofreu fraturas ou lesões.

Após a colisão, o motorista do carro fugiu sem prestar socorro. Em seguida, ele foi localizado pela polícia.

Segundo as autoridades, o homem estava visivelmente embriagado, andava cambaleando, os olhos estavam avermelhados e exalava cheiro de álcool. Mesmo assim, o motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Ao ser questionado sobre os danos no seu veículo, ele afirmou que havia atropelado uma capivara.

Na sequência, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi registrado um boletim de ocorrência.