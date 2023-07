MRV vai fazer oferta de ações que poderá chegar a R$ 1 bi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/07/2023 - 8:19 Compartilhe

A MRV Engenharia pediu ontem à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o registro de oferta pública de 58,640 milhões de ações ordinárias. O montante quantidade poderá ser acrescido em até 33,3%, ou seja, em até 19,547 milhões novas ações. Considerando a cotação de fechamento das ações da MRV em 5 de julho, de R$ 12,79, o total da oferta seria de R$ 750 milhões podendo chegar a R$ 1 bilhão.

A companhia pretende utilizar a os recursos arrecadados para fazer melhorias em sua estrutura de capital na atividade de incorporação de imóveis no Brasil. Segundo o cronograma da oferta, a fixação do preço da ação ocorrerá em 13 de julho, com início das negociações na B3 no dia 17 e liquidação no dia 18.

A oferta dos papéis tem coordenação do Banco BTG Pactual (coordenador líder), Banco Bradesco BBI, do Banco Itaú e do Banco Santander.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

