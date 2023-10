MRV participa da nova fase Desenrola Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/10/2023 - 10:40 Compartilhe

A MRV informou nesta quarta-feira, 11, que está participando do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal, direcionado aos brasileiros negativados no SPC/Serasa e outros. Segundo a empresa, os clientes que possuem dívidas com a companhia terão facilidades para a renegociação, como descontos de até 67% para pagamento à vista ou parcelamento em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês.

Segundo o Gestor de Cobrança e Renegociação da MRV, Weslei Azevedo, essa é uma ação que visa diminuir o número de famílias inadimplentes no País. “Sabendo da importância que a casa própria tem para os brasileiros, resolvemos fazer parte desse movimento, contribuindo para que esse sonho se concretize de fato, estas famílias voltem a ter crédito no mercado”, afirma.

Estão elegíveis para participar do Desenrola Brasil pessoas com renda de até R$ 2.640 ou inscrito no Cadastro Único do governo federal (CadÚnico) e que possuem dívidas de até R$ 5 mil negativadas até 31 de dezembro de 2022.

Além das pessoas aptas para participar do Desenrola Brasil, a MRV possibilitará que os demais clientes também consigam renegociar suas dívidas com a empresa com as mesmas facilidades oferecidas pelo programa do governo. Para isso, basta acessar, entre os meses de outubro e dezembro deste ano, os canais digitais de relacionamento com o cliente da empresa.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias