MRV lança conjunto de 1 mil apartamentos ao lado de estádio do Corinthians

A MRV fez o lançamento de um conjunto habitacional de grande porte bem próximo do estádio do Corinthians, na zona leste de São Paulo. A distância é de 450 metros. O empreendimento residencial terá cinco torres de 18 andares cada, totalizando 1.064 apartamentos, sendo que algumas delas terão visão parcial do gramado.

Cada unidade terá dois quartos, com plantas variando de 35 m² a 56 m². Ao todo, o terreno tem 14 mil m². Todos os apartamentos são elegíveis ao Minha Casa Minha Vida (MCMV). O valor geral de vendas (VGV) estimado é de R$ 260 milhões.

A maior parte das unidades deve ficar na faixa 2 do programa, com valor de até R$ 264 mil, voltadas para famílias com renda mensal de até R$ 4,4 mil. Os apartamentos mais caros – cuja planta é maior, com direito a vaga de garagem – devem girar em torno de R$ 320 mil, para famílias da faixa 3, com renda até R$ 8 mil.

A MRV anunciou que, no mês de lançamento, oferecerá condições especiais, incluindo isenção da documentação do imóvel (ITBI e registro).

Batizado de ‘Gran Arena Itaquera’, o empreendimento está a uma distância de 1,3 km da Estação Corinthians Itaquera e a 2,5 km da Estação Arthur Alvim. A entrada principal será pela Av. Miguel Ignácio Curi.

A MRV expandiu os lançamentos e as vendas no segundo trimestre, sustentada pelos negócios dentro do Minha Casa Minha Vida, conforme mostrou o relatório operacional divulgado em julho.

As vendas líquidas atingiram R$ 2,539 bilhões no segundo trimestre, expansão de 14,1% na comparação anual. Esse foi o maior volume de vendas líquidas da história da companhia. O bom desempenho das vendas está relacionado à melhora nas condições do MCMV, que teve ampliação dos subsídios, redução dos juros e facilitação nas condições de financiamento.

Esse cenário também fez com que outras incorporadoras atingissem recordes de vendas no trimestre, como foram os casos de Cury, Direcional e Plano & Plano, conforme mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.