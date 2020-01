MRV: Dynamo vai votar a favor de negócio com a AHS Residential em AGE

A Dynamo Administração de Recursos Ltda, que é acionista da MRV, vai votar pela aprovação do negócio com a americana AHS Residential LLC na Assembleia Geral Extraordinária de 31 de janeiro, em que a matéria será apreciada pelos acionistas da incorporadora. A Dynamo enviou carta à MRV em conjunto com a Dynamo International Gestão de Recursos para informar sobre a decisão.

“Consideramos positiva a decisão da administração da MRV de revisitar a proposta inicialmente apresentada para investimento na AHS Residential LLC. A estrutura agora proposta nos parece em linha com os interesses da Companhia no longo prazo pois deve permitir às partes envolvidas aproveitar as sinergias existentes entre as suas atividades”, afirma a Dynamo na carta que enviou. A empresa de participações é detentora de 6,65% do capital social da MRV Engenharia.

Pela proposta da MRV, haverá emissão de 7,75% de ações, que serão subscritas pela família Menin, em troca dos 89,4% que os controladores da incorporadora possuem na AHS. O investimento continuará sendo de até US$ 236 milhões em quatro anos.