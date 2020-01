MRV: AHS Residential vale pelo menos US$ 180,640 milhões

A MRV Engenharia informa que a análise da Morrison Brown Argiz & Farra LLC apontou valor justo de mercado de US$ 180,640 milhões por 100% das ações da AHS Residential. De acordo com os consultores, o valor tem como base avaliações de imóveis de terceiros de certos bens na data de avaliação, que é de 31 de julho de 2019. Outra análise, feita pela Ernst & Young, chega a um valor de US$ 203,467 milhões para totalidade do capital da empresa americana.

O documento da Morrison Brown destaca duas propriedades que devem iniciar as operações em breve. O empreendimento Village at Tuscany, LLC, ou Deering Grooves, inaugurado em 12 de julho do ano passado, tinha valor de mercado de US$ 55,7 milhões em 26 de agosto de 2019. O valor de mercado na estabilização, em 1º de maio de 2020, deve ficar em US$ 57 milhões.

No caso do empreendimento Village at Mangonia Lake, LLC, o valor do relatório de avaliação, que é datado de 28 de agosto do ano passado, é de US$ 54 milhões, e deve chegar a US$ 57 milhões na estabilização, em 28 de outubro de 2020.

A E&Y destaca o portfólio total da AHS, que chegou a 379 unidades licenciadas, 646 em construção, 550 em operação e 144 vendidas na Flórida, e que deve chegar a 1680 unidades licenciadas, 871

construídas, 1071 operacionais e 269 a serem vendidas em 2019. Também são citados os estados americanos da Geórgia e do Texas, para onde a empresa pretende se expandir.

A empresa de auditoria estima ainda o valor de mercado da MDI Desenvolvimento Imobiliário, que possui participação indireta de 89,40% na AHS, em US$ 182,746 milhões. O valor é resultado da soma do montante das ações que a empresa possui na incorporadora americana, que vale US$ 181,893 milhões, com os ativos e passivos não operacionais líquidos, que são de US$ 852 mil.

A MDI também foi avaliada pela WH Auditores Independentes. Os profissionais da empresa chegaram ao valor de R$ 685.710.478,90, com base no patrimônio líquido contábil da MDI em 26 de dezembro de 2019. A WH não fez avaliação para a AHS.