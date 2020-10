MRV acelera lançamentos e tem novo recorde de vendas no trimestre

A MRV Engenharia, maior construtora residencial do País, acelerou os lançamentos depois do pior momento da pandemia e teve vendas recordes no terceiro trimestre – confirmando os indicadores de que o mercado imobiliário atravessa uma recuperação significativa.

De acordo com relatório operacional divulgado há instantes, a companhia realizou lançamentos avaliados em R$ 1,87 bilhão no terceiro trimestre de 2020, montante que representa um avanço de 15% na comparação com o mesmo intervalo de 2019 e um salto de 99% em relação ao segundo trimestre de 2020.

A MRV explicou que há uma crescente regularização do funcionamento de prefeituras e cartórios em todo o País, o que significa a retomada dos processos de licenciamento e registros necessários para os lançamentos de novos projetos.

As vendas da MRV bateram recorde pela terceira vez consecutiva. Foram comercializados R$ 1,97 bilhão em imóveis no terceiro trimestre de 2020, expansão de 41% na comparação com o mesmo intervalo de 2019 e um avanço de 8,3% em relação ao segundo trimestre de 2020.

A velocidade de vendas (indicador calculado pela relação entre a quantidade de unidades vendidas no trimestre e o total de unidades no estoque mais os lançamentos do período) chegou a 21,2%, o patamar mais alto desde o começo de 2014.

Assim como as demais construtoras, as vendas da MRV foram impulsionadas pela queda nas taxas de juros do financiamento, barateando as parcelas e aumentando o poder de compra das famílias.

Por outro lado, a MRV anotou um repique nos cancelamentos de vendas motivados pela crise, que gerou incertezas sobre os rumos do País e afetou a renda de muitos cidadãos. A construtora teve R$ 187 milhões em distratos no trimestre, alta de 97% na comparação anual.

No lado financeiro, a companhia teve geração de caixa recorde de R$ 307 milhões. Isso resultou do número também recorde de repasses de clientes para o financiamento bancário. Foram 13.880 no trimestre, alta de 102,2% na comparação anual. A MRV ainda elogiou a Caixa Econômica Federal, dizendo que a instituição financeira tem sido ágil no processo de repasses.

