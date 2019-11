Mr. Legacy faz apresentação em São Paulo

A banda Mr. Legacy, especializada em versões acústicas de músicas de rock internacional, lança seu primeiro DVD com show em São Paulo. O grupo se apresenta no dia 19 de novembro (terça-feira) às 20h30 no Teatro UMC.

Integrado por Douglas Coronel (vocal, teclados, gaita e guitarra), Ed Carvalho (vocal e baixo), Carlos Zanin (vocal, guitarra e violão) e Sergio Marchezoni (vocal e bateria), este grupo tem como marca registrada o tratamento minucioso e detalhista das músicas.

O repertório vai desde a década de 1950 até os dias atuais, passando por nomes como Beatles, Creedence Clearwater Revival, Deep Purple, Duran Duran, U2, A-ha, Lenny Kravitz, Imagine Dragons e outros.

Um dos destaques do show é o arranjo do clássico “Hunting High And Low”, do A-ha.

Serviço

Acoustic Session- Mr. Legacy

Data: 19 de novembro (terça-feira) às 20h30

Teatro UMC

Endereço: avenida Imperatriz Leopoldina, nº 550- Vila Leopoldina

Fone: 0xx11-2574-7749

Ingressos a R$ 30,00 (meia) e R$ 60,00 (inteira)

Site: www.teatroumc.com.br

Saiba mais em www.mrlegacy.com.br