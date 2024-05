MPT recebe 69 denúncias de comparecimento obrigatório ao trabalho em meio às inundações no RS

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 10:01 Para compartilhar:

O MPT (Ministério Público do Trabalho) no Rio Grande do Sul comunicou que recebeu 69 denúncias de comparecimento obrigatório ao trabalho em meio às inundações que afetaram 446 municípios, segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil do estado.

Segundo o órgão, a maior parte das denúncias (83,3%) se concentram na capital Porto Alegre. Os relatos são investigados pelo MPT em regime de urgência e com tramitação prioritária.

O MPT também informou que se reuniu com as principais entidades representantes de empregados e empregadores do Rio Grande do Sul para discutir sobre medidas trabalhistas alternativas em meio à calamidade pública.

O órgão ainda orientou os empregadores a priorizarem medidas que garantam a manutenção da renda e do salário dos funcionários, além de reforçar o diálogo social entre as entidades sindicais.

As denúncias de irregularidades trabalhistas podem ser feitas por meio do site do MPT ou por um link direto.