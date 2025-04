MPSP solicita investigação contra Otávio Mesquita em denúncia de estupro

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) solicitou, na última quarta-feira, 2, que a Polícia Civil abra um inquérito para investigar a denúncia de estupro contra o apresentador Otávio Mesquita protocolada pela comediante Juliana Oliveira.

O caso aconteceu em 25 de abril de 2016, quando Juliana era assistente de palco do programa “The Noite”, do SBT, comandado por Danilo Gentili, mas somente agora ela move ação contra o comunicador.

A comediante acusa Mesquita de ter passado a mão em suas partes íntimas dela, sem consentimento, durante uma gravação do programa da emissora que tem sede em Osasco, onde ela trabalhou por mais de 11 anos.

A solicitação da Promotoria de Justiça Criminal de Osasco, assinada pela promotora Priscila Longarini Alves, afirma que “existem elementos que necessitam de maior investigação quanto à prática de eventual infração contra a dignidade sexual” de Juliana.

“Segundo consta, a vítima exercia a função de assistente de palco, quando, no dia 25 de abril de 2016, durante a exibição do programa ‘The Noite’, transmitido pelo SBT, o representado, em tese, a agarrou e, em seguida, posicionou a genitália próximo ao rosto dela, bem como passou a apalpá-la nos seios e nádegas. A vítima, por sua vez, tentou desvencilhar-se, em oposição ao ato praticado”, diz ainda o texto da promotora.

Na denúncia, protocolada no MP na semana passada, a acusação afirma que Juliana foi vítima de “atos libidinosos com emprego de força física” diante de uma centena de pessoas no estúdio, além da ampla repercussão nas redes sociais.

Os advogados se amparam na lei penal de 2009 que considera que a prática de atos libidinosos mediante violência configura estupro, ainda que não haja penetração.

Juliana se pronunciou pela primeira vez no domingo, 30, sobre a representação criminal.

“Não foi fácil! Tornar pública a minha dor e buscar justiça foi uma decisão difícil”, escreveu ela nas redes sociais, acrescentando que não irá falar mais neste momento sobre o caso a fim de se resguardar, e declarou que somente se manifestou publicamente sobre o caso “para encorajar outras mulheres a denunciarem qualquer tipo de abuso”.

Apresentador se defende

Otávio Mesquita também usou as redes sociais para se pronunciar contra a denúncia. Ele disse estar triste com a situação e que está sendo alvo de uma “acusação caluniosa”. O apresentador destacou que, nesses quase dez anos após o episódio, “nunca houve nenhuma manifestação pública ou desagravo da comediante”.