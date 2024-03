MPRJ prende quatro integrantes de quadrilha de Ronnie Lessa por comércio ilegal de armas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/03/2024 - 8:35 Para compartilhar:

O MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) prendeu na manhã sexta-feira, 1°, quatro suspeitos de integrarem a quadrilha do ex-policial militar Ronnie Lessa e do ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, conhecido como Suel, durante a Operação Rede, por comércio ilegal de armas e munições.

De acordo com o órgão, agentes do Gaeco/MPRJ (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) saíram para cumprir, no total, cinco mandados de prisão e oito de busca e apreensão em endereços de pessoas denunciadas à Justiça.

A ação desta sexta-feira é um desdobramento da Operação Jammer, deflagrada em agosto de 2023, que mirava a exploração clandestina de atividades de telecomunicação, televisão e internet na região de Rocha Miranda, zona norte do Rio de Janeiro.

A Operação Rede teve como base provas obtidas por meio de apreensões realizadas na ação Jammer, que revelaram novos contornos e outros integrantes da organização criminosa.

O órgão descobriu que a quadrilha não só vendia “gatonet, como também comercializava diversas armas de fogo de uso restrito.

Ronnie Lessa e Maxwell Simões Corrêa estão presos pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Em janeiro deste ano, o ex-policial militar também foi condenado por tráfico internacional de armas.

