MPRJ denuncia 21 milicianos das comunidades da Chacrinha e Covanca por extorsão

Rio – Vinte e um integrantes da milícia que atua nos morros da Chacrinha e da Covanca, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), nesta sexta-feira, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). De acordo com as investigações, os criminosos formavam uma organização que praticava extorsões contra moradores e comerciantes da região. O pretexto usado era a garantia de serviços de segurança no entorno da Praça Seca.

Segundo denúncia recebida pela 1ª Vara Criminal Regional de Jacarepaguá, os milicianos detinham armas de fogo de diversos tipos, inclusive de uso restrito. “Um traço marcante da organização criminosa é a utilização de violência, de covardia, contra todos aqueles que, de alguma forma, atrapalhem seus interesses, seja pela recusa do pagamento das “taxas”, pela tentativa de fuga dos monopólios comerciais ou pelo acionamento das autoridades de segurança pública”, diz denúncia.