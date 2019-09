MPF denuncia coronel da reserva que incitou intervenção militar no YouTube

Rio – O Ministério Público Federal (MPF) no Rio ofereceu, nesta segunda-feira, uma denúncia contra o coronel reformado Antônio Carlos Alves Coreia, com base na Lei de Segurança Nacional, por publicar vídeos no YouTube ameaçando ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmando que haveria uma intervenção militar caso Bolsonaro não fosse eleito presidente. A pena prevista de reclusão é de 1 a 4 anos.

O militar publicou oito vídeos, entre os dias 31 de setembro e 19 de outubro de 2018, todos com o conteúdo idêntico. “Hoje eu não tô sozinho, não. (…) Se Bolsonaro não ganhar, pode contar, a intervenção virá. O povo brasileiro vai pra Brasília exigir do comandante de plantão lá no alto comando do exército”, afirmou, em um trecho de vídeo citado pela denúncia.