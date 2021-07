MPF alertou governo federal há dez dias para risco de incêndio na Cinemateca

O Ministério Público Federal de São Paulo (MPF-SP) fez um alerta ao governo federal no último dia 20 para o risco de incêndio na Cinemateca Brasileira. O galpão da Cinemateca na Vila Leopoldina, zona este de São Paulo, pegou fogo no início da noite desta quinta-feira (29). As informações são do G1.

De acordo com a reportagem, o risco de incêndio foi observado tanto na sede da Cinemateca, na Vila Clementino, como nos galpões da Vila Leopoldina. Segundo o termo de audiência, o MPF “destacou o fato de risco de incêndio, principalmente em relação aos filmes de nitrato”, material altamente inflamável.

No prédio, entre o acervo de cerca de quatro toneladas de materiais, ficavam guardados um milhão de documentos da antiga Embrafilme, como roteiros, artigos em papel, cópias de filmes e documentos antigos, alguns com mais de 100 anos.

Em nota, a Secretaria Especial da Cultura disse que “todo o sistema de climatização do espaço passou por manutenção há cerca de um mês como parte do esforço do governo federal para manter o acervo da instituição. A Secretaria já solicitou apoio à Polícia Federal para investigação das causas do incêndio e só após o seu controle total pelo Corpo de Bombeiros que atua no local poderá determinar o impacto e as ações necessárias para uma eventual recuperação do acervo e, também, do espaço físico”.

