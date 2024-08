MP traz novo crédito extra de R$ 1,977 bi para subvenção de crédito rural no RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Brasília, 22 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou nova Medida Provisória (MP) destinando R$ 1,977 bilhão em crédito extraordinário para ações no Rio Grande do Sul. O valor ficará sob responsabilidade do Ministério da Fazenda para em operações de crédito rural. Do total, R$ 733,8 milhões irão para subvenção nas operações de custeio agropecuário, de comercialização de produtos agropecuários e de comercialização de produtos agropecuários. E o valor de R$ 1,243 bilhão irá para subvenção em operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).