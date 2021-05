MP-SP denuncia jovem que agrediu gestante e atropelou vizinha durante crise de ciúmes

O jovem de 27 anos que agrediu a esposa grávida e atropelou uma das vizinhas que tentou socorrer a mulher foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo. No mesmo dia, ele também foi gravado dando um ‘mata-leão’ em um morador de um condomínio em São Vicente, no litoral de São Paulo.

De acordo com o MP-SP, o homem foi acusado de ameaça, lesão corporal, sequestro e por três tentativas de homicídio. Segundo a Polícia Civil, a Justiça decretou a prisão temporária do agressor no fim de abril, mas até o momento o homem segue foragido.

Na denúncia oferecida à Justiça, o promotor de Justiça André Luiz dos Santos pediu que a prisão temporária seja convertida em preventiva. Além da denúncia, o promotor ainda pediu que o suspeito seja levado a júri popular.

“O crime praticado é grave e foi cometido de maneira covarde, a revelar uma personalidade violenta por parte do denunciado. Assim, para preservação da ordem pública, necessário que responda o processo preso. Ademais, é certo que o comportamento do denunciado, de fugir do local do crime, já revela que de tudo fará para atrapalhar a aplicação da lei penal e a colheita da prova na instrução processual”, afirmou o promotor.

Relembre o caso

Câmeras de segurança do condomínio flagraram o momento em que o marido agride a mulher com tapas e a puxa pelos cabelos na frente das vizinhas no último dia 23 de abril. Poucos minutos depois, ele força a esposa a entrar em seu carro.

Em seguida, algumas vizinhas protestam contra a agressão e começam a xingar o homem. Ele então entra no carro e tenta atropelá-las. Uma das vizinhas é atingida e cai no chão.

Em outro vídeo, o marido da vítima aparece dando um golpe ‘mata-leão’ em um morador, pouco após a mulher grávida conseguir escapar do carro. Outras pessoas aparecem para ajudá-lo e fazem com que o rapaz solte o morador, que cai inconsciente no chão.

O agressor tenta colocar a gestante novamente no carro, mas ela consegue escapar. Na sequência, o rapaz vai embora e deixa a gestante no bairro. A mulher atropelada tem 60 anos e sofreu uma fratura no fêmur, mas foi atendida em um hospital da região e passa bem.

