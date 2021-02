MP-SP denuncia 15 torcedores envolvidos no ataque ao ônibus do São Paulo

O Ministério Público de São Paulo decidiu denunciar 15 torcedores do São Paulo, os quais participaram do ataque ao ônibus que levava a delegação para o Morumbi, no último dia 23 de janeiro, onde o clube enfrentou o Coritiba.

Na denúncia oferecida à Justiça, o MP enquadrou 14 torcedores por associação criminosa, dano qualificado, resistência, lesão corporal e tumulto em evento esportivo. Um diretor da Torcida Independente, identificado como responsável por arquitetar o ataque, foi denunciado apenas por associação criminosa. Vale lembrar que este último não esteve presente no ataque ao ônibus.

A Justiça ainda recebeu um pedido da promotoria para levar em consideração o fato do caso ter ocorrido durante a pandemia de Covid-19, o que pode ser entendido como agravante.

Relembre o caso

Após escolher um trajeto alternativo para ir ao Morumbi, o ônibus do São Paulo foi atacado próximo à ponte Eusébio Matoso, na Zona Oeste da capital paulista, durante o trajeto para o estádio. O tricolor paulista costuma escolher o caminho da Marginal Tietê ou pela Lapa para chegar até o local onde manda seus jogos na Zona Sul da capital paulista.

O veículo que levava a delegação do São Paulo foi atingido com pedras e rojões. A polícia conseguiu prender 14 dos envolvidos no caso, dos quais cinco ainda continuam detidos.

Na investigação, a polícia trabalha com algumas hipóteses, uma delas é a possibilidade de um funcionário do São Paulo ter avisado os torcedores do caminho pelo qual o ônibus iria trafegar.

Veja também