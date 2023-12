MP reduz para 11 número de mortos em ataque durante festa no México

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/12/2023 - 6:00 Para compartilhar:

O Ministério Público do estado mexicano de Guanajuato reduziu para 11 o número de pessoas que morreram em um ataque durante uma festa no município de Salvatierra, que o presidente Andrés Manuel López Obrador chamou de “crime atroz”.

As autoridades anunciaram no domingo, após o ataque ocorrido durante a madrugada, que 11 pessoas haviam falecido no local da festa e uma quando recebia atendimento em um hospital.

“Conseguimos estabelecer que o 12º (falecido) não estava relacionado com os fatos citados”, afirmou o MP em um comunicado. O ataque também deixou 14 feridos.

O massacre aconteceu em um local de San José del Carmen que é alugado para eventos sociais e onde mais de 100 jovens estavam reunidos para uma festa de Natal.

Segundo os primeiros depoimentos, alguns homens tentaram entrar na festa, mas quando foram descobertos receberam um pedido para deixar o local.

“Posteriormente, retornaram acompanhados de outro grupo de pessoas que portavam armas de fogo e foi nesse momento que começaram a atirar contra os presentes”, afirmou o MP.

“É um fato muito lamentável (…) um crime atroz, estavam em uma festa de Natal e forma assassinados”, disse López Obrador durante sua entrevista coletiva diária.

As autoridades não identificaram os prováveis autores do ataque nem informaram se pertencem a algum dos grupos criminosos presentes em Guanajuato, que registrou 3.029 assassinatos do início do ano até 15 de dezembro, segundo dados oficiais.

O distrito virou um dos mais violentos do México devido à presença do cartel de Santa Rosa de Lima, que está em conflito com o grupo Jalisco Nova Geração pelo controle do tráfico de drogas e de combustíveis roubados.

