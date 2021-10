MP pede investigação depois de aluna relatar assédio em curso de formação da PM

O Ministério Público do Pará pediu para que um caso relatado por uma aluna do curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Pará seja investigado. De acordo com a vítima, ela sofreu humilhações e assédios por parte de oficiais superiores.

Segundo informações do G1, os relatos são de assédio, tortura psicológica e abuso de autoridade durante o curso ministrado na Academia de Polícia Militar Coronel Fontoura. Ela funciona no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), em Marituba, região metropolitana de Belém.

Por meio de nota, a Promotoria de Justiça Militar disse que o promotor Armando Brasil pediu à Corregedoria da PM a instauração de inquérito policial militar. Além disso, foi afirmado que o Ministério Público do Estado deve acompanhar a apuração do caso.

