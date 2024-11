MP pede arquivamento de investigação contra Gusttavo Lima

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2024 - 21:31 Para compartilhar:

O MPPE (Ministério Público de Pernambuco) pediu o arquivamento das investigações sobre suposta lavagem de dinheiro envolvendo o cantor Gusttavo Lima. A ação foi tomada atendendo a uma determinação judicial para oferecer denúncia ou encerrar o inquérito.

Após análise, o MPPE concluiu que não houve irregularidades nas transações relacionadas à venda e distrato da aeronave Cessna Aircraft, modelo 560XLS, e na venda para a empresa JMJ Participações. O parecer apontou que as operações não têm indícios de ocultação ou dissimulação de valores.

As transferências bancárias feitas pelas empresas Zelu Brasil e Pix 365 para a GSA Empreendimentos, de propriedade do cantor, também foram analisadas. O MPPE concluiu que as operações foram legais, não configurando lavagem de dinheiro.