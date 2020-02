SIENA, 13 FEV (ANSA) – O Ministério Público de Siena pediu quatro anos e dois meses de prisão para o ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi, que é réu por corrupção do sistema judiciário no caso “Ruby ter”. Segundo a acusação, o líder conservador subornou Danilo Mariani, pianista que participava de suas festas (apelidadas de “bunga-bunga”), para induzi-lo a prestar falso testemunho sobre suas noitadas com prostitutas.