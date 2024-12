MP ouvirá menina sobrevivente de naufrágio na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/12/2024 - 17:01 Para compartilhar:

LAMPEDUSA, 12 DEZ (ANSA) – O Ministério Público de Palermo, na Itália, ouvirá na próxima sexta-feira (13) a menina de 11 anos que foi encontrada sozinha à deriva no Mar Mediterrâneo após ter sobrevivido ao naufrágio de uma embarcação que levava dezenas de migrantes.

A criança, que se chama Jacinta e é natural de Serra Leoa, na África Ocidental, precisará reconstruir aos investigadores o que aconteceu no dia do naufrágio, mas também sua situação familiar.

De acordo com os médicos que avaliaram a jovem, Jacinta está em condições satisfatórias e já deixou Lampedusa para viver em uma comunidade de menores na província de Trapani.

No entanto, o caso da pequena Jacinta está longe de chegar ao fim, pois os médicos declararam que a jovem de 11 anos não parecia estar com hipotermia no momento que foi resgatada.

“A menina não estava em estado de hipotermia, mas em boas condições. Estava um pouco desidratada. Após cerca de quatro horas saiu do hospital”, explicou o diretor médico Francesco D’Arca.

Alguns médicos ainda avaliaram que Jacinta ficou em estado de choque, o que pode ter provocado uma “confusão de tempo”, ou seja, ela pode não ter percebido o tempo real que passou dentro da água.

As autoridades italianas afirmaram que nenhum vestígio ou pista de naufrágio teria surgido até ontem (11) na região onde teria ocorrido o acidente com a embarcação, mas as equipes de resgate mantiveram as buscas no Mediterrâneo. (ANSA).