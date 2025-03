MP investigará telefonemas de Milei por caso de criptomoedas

BUENOS AIRES, 6 MAR (ANSA) – O promotor responsável por investigar o escândalo das criptomoedas promovidas pelo presidente da Argentina, Javier Milei, analisará os registros telefônicos do mandatário para determinar se houve contatos “suspeitos” entre o líder e os envolvidos no caso.

O Ministério Público, segundo o jornal La Nación, deseja averiguar se o atual chefe de Estado manteve contato com os envolvidos na suposta operação criminosa: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy e Sergio Daniel Morales.

O trio, segundo as apurações, atuou como intermediário com o empresário americano Hayden Mark Davies, diretor geral da Kelsier Ventures, e Julián Peh, diretor da Kip Protocol, empresa por trás da criação da criptomoeda $Libra.

Em fevereiro, Milei apresentou a criptomoeda como um instrumento financeiro parte de um projeto privado para “financiar pequenos negócios e startups argentinos”, incentivando uma onda de compras e um aumento de 1.000% em seu valor.

Pouco tempo depois, o presidente apagou sua mensagem, causando o colapso da criptomoeda e perdas de mais de US$ 100 milhões para investidores ao redor do mundo, além de milhões em lucros para algumas “carteiras virtuais”.

A Justiça da Argentina revelou no mês passado que recebeu mais de 110 denúncias criminais em virtude do escândalo. Milei, por sua vez, defende que não teve “nenhum vínculo” com a $Libra.

Os crimes investigados pelo MP argentino são fraude, tráfico de influência, abuso de poder e corrupção. (ANSA).