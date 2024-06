MP investiga desvio de doações por pré-candidatos em cidades afetadas por enchentes no RS

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/06/2024 - 12:36 Para compartilhar:

O Ministério Público do Rio Grande do Sul deflagrou nesta terça-feira, 4, uma operação contra desvio de doações às vítimas das enchentes no Estado. De acordo com as investigações, um vereador de Palmares do Sul, pré-candidato nas próximas eleições, a companheira dele e um secretário municipal teriam desviado donativos e oferecido para os afetados em troca de votos.

Segundo o MPRS, os três envolvidos podem responder por apropriação indébita, peculato e associação criminosa. Os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em residências na cidade e também em Mostardas, na mesma região.

As apurações apontam que os suspeitos se aproveitaram dos cargos que ocupam para desviar donativos para as residências e oferecer em troca de voto nas eleições deste ano.

“Não descartamos e estamos apurando a participação de mais envolvidos nesse desvio. Isso porque são vários os relatos da população que mencionam diversos vereadores se aproveitando dessa tragédia para benefício próprio e eleitoral”, afirmou o promotor de Justiça Mauro Rockenbach, responsável pela operação.

No mês de maio, o MPRS também deflagrou operações sobre desvio de doações em Barra do Ribeiro, Cachoeirinha e Eldorado do Sul.