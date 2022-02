MP instaura inquérito para investigar causas do desmoronamento de obra do Metrô

Nesta terça-feira (1°), a Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público de São Paulo (MPSP) instaurou um inquérito para investigar as causas do desmoronamento do asfalto da Marginal Tietê próximo da obra da Linha 6-Laranja do Metrô. As informações são do G1.

O MPSP informou, por meio de nota, que vai apurar a dimensão dos danos urbanos e ambientais causados pelo acidente, que acarretou prejuízos no canteiro de obras e na pista de rolamento da marginal.

O órgão solicitou para a Concessionária Linha Universidade (Linha Uni) – responsável pela obra – o relatório preliminar sobre o acidente, que deve conter as medidas adotadas até o momento para sanar os danos no local e no seu entorno.

A Defesa Civil também foi acionada pelo MPSP para informar se há riscos para os imóveis residenciais e comerciais no local.

O acidente

Um trecho da Marginal Tietê, em São Paulo (SP), precisou ser interditado após um desmoronamento na obra da Linha 6-Laranja do Metrô, nesta terça-feira (1º). A via está interditada no sentido Ayrton Senna, entre as pontes do Piqueri e Freguesia do Ó. No início da tarde, a pista expressa foi totalmente liberada para o tráfego.

O desmoronamento ocorreu por volta das 9h. Além da cratera que se formou na faixa direita da pista local, há rachaduras em outras faixas da via.

Segundo o Corpo de Bombeiros, dois funcionários da obra que tiveram contato com a água contaminada que jorrou durante o acidente foram socorridos por precaução. Os demais trabalhadores conseguiram sair.

Agora, as causas e consequências do desmoronamento são investigadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).

