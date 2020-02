MP do Agro: Câmara aprova destaque sobre conselhos deliberativos

A Câmara aprovou, por 259 votos a 27, a emenda do deputado Jerônimo Goergen (PP-RS) à medida provisória que muda as regras do crédito rural, a MP do Agro. A mudança retirou dos conselhos deliberativos das superintendências de desenvolvimento regional a atribuição de análise das operações de empréstimos feitas pelos bancos com recursos dos fundos constitucionais.

Mais cedo, por 288 votos a 29, foi aprovada alteração que retoma a possibilidade de a Cédula de Produto Rural (CPR) ser incluída nos processos de recuperação judicial.

O texto-base foi aprovado no último dia 11. Os parlamentares analisam alterações propostas ao conteúdo da MP antes de enviar o texto para o Senado.

Há, ainda, mais dois destaques a serem analisados.