MP denuncia por feminicídio jovem que matou estudante a facadas em shopping

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou o jovem Matheus dos Santos da Silva, filmado matando a estudante Vitórya Melissa Mota a facadas em um shopping em Niterói, no último dia 2 de junho. As informações são do UOL.

Ele foi denunciado pelo crime de feminicídio triplamente qualificado. O promotor de Justiça da 3ª Vara Criminal de Niterói descreveu que o crime foi praticado por motivo torpe, por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

De acordo com a denúncia, o homicídio foi “cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, por envolver violência doméstica contra a mulher e menosprezo à condição de mulher”.

Ainda segundo o UOL, a denúncia contra o rapaz lembra que Matheus, de 21 anos, e Vitórya, de 22, eram colegas em um curso técnico de enfermagem, e que ele já havia manifestado sentimentos românticos pela vítima, que não foram correspondidos por ela.

Vitórya Melissa Mota foi atacada com várias facadas pelo rapaz na praça de alimentação do shopping Plaza Niterói, no centro da cidade, por volta das 13h10 do dia 2 de junho.

Houve correria e pânico nessa área do shopping, e o rapaz foi detido por seguranças e depois entregue à Polícia Militar, que o conduziu à 76ª DP (Niterói).

