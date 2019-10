MP denuncia ministro do Turismo no caso dos laranjas

O Ministério Público de Minas Gerais decidiu na tarde desta sexta-feira (4) denunciar o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, sob a acusação de envolvimento no esquema de laranjas do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada poucas horas depois do indiciamento do político pela Polícia Federal anunciado hoje cedo. (ANSA)