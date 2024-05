MP denuncia influenciadora que associou tragédia no RS a religiões de matriz africana

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/05/2024 - 12:58 Para compartilhar:

O MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) denunciou a influenciadora Michele Dias Abreu, de 43 anos, por prática e incitação de intolerância religiosa.

No dia 5 de maio, ela publicou em suas redes sociais um vídeo no qual relaciona a tragédia climática no Rio Grande do Sul a religiões de matriz africana.

“Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados com maior número de terreiros de macumba. Alguns profetas já estavam anunciando sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul, devido à ira de Deus mesmo”.

Com quase de 32 mil seguidores, o vídeo da influenciadora chegou a três milhões de visualizações.

Promotora

Ana Bárbara Canedo Oliveira, promotora de Justiça, alegou na denúncia que, ao proferir esses dizeres, na condição de titular de perfil público e com milhares de seguidores, além de praticar o crime, a mulher também induziu outras milhares de pessoas à discriminação, ao preconceito e à intolerância contra as religiões de matriz africana.

A promotora solicita também medidas cautelares, para que a influenciadora fique proibida de ausentar-se do país sem autorização judicial e de fazer novas postagens sobre religiões de matriz africana ou com conteúdos falsos relacionados à tragédia no Rio Grande do Sul.

Em caso de condenação a pena pode ser de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.

Michele Dias Abreu

Após a repercussão negativa, Michele fechou as suas redes sociais. A ISTOÉ tentou contato com ela, mas não obteve sucesso. O espaço permanece aberto para esclarecimentos.