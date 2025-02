MP de Veneza abre ação contra filho de Trump por caça ilegal

VENEZA, 18 FEV (ANSA) – O Ministério Público de Veneza, na Itália, abriu nesta terça-feira (18) uma ação sobre a caça ilegal realizada em dezembro de 2024 na Lagoa de Veneza, que contou com a participação do empresário Donald Trump Jr., filho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Vídeos divulgados sobre a caçada mostram que os envolvidos abateram diversas aves, dentre elas, um pato-ferrugíneo, uma espécie rara protegida por lei.

As imagens revelam Trump Jr. mostrando uma fileira de pássaros mortos após ter atirado neles, durante férias na Itália com a namorada e amigos. O processo foi aberto com base em denúncias apresentadas por vários ativistas dos direitos dos animais e pelo conselheiro regional do Vêneto (o equivalente a um deputado estadual) Andrea Zanoni.

De acordo com Zanoni, as imagens indicam que o episódio ocorreu em uma área conhecida como Valle Pirimpie, situada no território do município de Campagna Lupia, na província de Veneza.

“Eles não podem agir como se estivessem em casa. O Vêneto e a Itália não são propriedade dos EUA”, declarou Zanoni à ANSA, lembrando que a caça é proibida para não residentes no país.

(ANSA).