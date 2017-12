O líder do governo no Senado, senador Romero Jucá (PMDB-RR), admitiu em entrevista coletiva que a medida provisória (MP) que trata da tributação dos fundos exclusivos não será mais votada este ano. Segundo ele, a conclusão da votação das medidas do pacote fiscal só ocorrerá no ano que vem. Jucá disse que este ano, depois da votação do Orçamento, não se vota mais nada.