MP de São Paulo apura se coach Pablo Marçal descumpriu ordem judicial

O Ministério Público de São Paulo pediu à Polícia Civil a cópia de um boletim de ocorrência registrado contra o coach Pablo Marçal que comprovaria que o influencer, pré-candidato à Prefeitura, desrespeitou uma decisão judicial.

A promotora Renata Galhardo alegou à Justiça haver determinação para “impor a Pablo Henrique Costa Marçal a medida cautelar de proibição de realizar qualquer atividade externa precipuamente na natureza, por si ou por interposta pessoa, sem prévia e expressa autorização da Polícia Militar, Prefeitura Municipal e Defesa Civil da localidade visada, sob o pretexto de sua atividade de coach ou em programas motivacionais”.

A restrição judicial ocorreu após o episódio de Pablo Marçal na montanha, em janeiro de 2022, quando ele conduziu 32 pessoas ao topo do Pico do Marins (SP), na Serra da Mantiqueira. Todos precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros.

Galhardo disse ter tomado conhecimento que o coach promoveu um reality show em maio de 2024. A promotora adiciona na manifestação uma reportagem em que um participante afirmou que sofreu situações de maus-tratos e desrespeito no programa. Ao UOL, Gabriel Godoy, 35, reafirmou o posicionamento e apresentou fotos e vídeos que revelam a rotina de gravações de La Casa Digital 3, denunciando situações de abuso. Em depoimento de duas horas à polícia, ele disse que levou socos na barriga e foi chamado de “trouxa” e “bosta” com o objetivo de, segundo os mentores do programa, “desbloquear a mente”.

Além de requerer uma cópia do BO, a juíza também pediu para o influencer se manifestar sobre a realização de um reality dentro dos próximos 15 dias.

O boletim de ocorrência foi registrado por Godoy em Serra Negra, no interior de SP.