MP de Roma abre inquérito sobre jovem preso nos EUA

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/05/2024 - 16:01 Para compartilhar:

ROMA, 10 MAI (ANSA) – O Ministério Público de Roma abriu uma investigação sobre o caso envolvendo o estudante Matteo Falcinelli, jovem de 25 anos que foi alvo de uma abordagem violenta da polícia dos Estados Unidos em Miami, na Flórida, em um caso que chocou o governo italiano. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (10) por fontes oficiais, que explicaram que o inquérito foi aberto com base em um relatório do consulado italiano em Miami.

Após reunião com os promotores, o advogado da família do jovem, Francesco Maresca, disse que Falcinelli apresentará uma queixa criminal quando retornar à Itália nos próximos dias.

O caso ocorreu na madrugada entre 24 e 25 de fevereiro, quando Falcinelli, que cursa um programa de pós-graduação na Universidade Internacional da Flórida, foi detido na saída de uma boate por suposta resistência.

Vídeos de câmeras nos uniformes de policiais mostram o italiano sendo jogado no chão do lado de fora da boate e depois com as mãos e os tornozelos amarrados em uma delegacia.

Na gravação é possível ouvir o estudante dizendo “não estou resistindo”, “por favor, não estou fazendo nada” e, em determinado momento, gritando de dor.

A família decidiu denunciar o caso só recentemente, porque Falcinelli fez um acordo com a Justiça para realizar um tratamento alternativo em troca da retirada das acusações contra ele. O italiano disse que inicialmente se ofereceu para pagar fiança, mas isso foi interpretado como uma tentativa de suborno.

O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, condenou a violência a qual Falcinelli foi submetido, dizendo que ficou “profundamente chocado”.

Falando sobre o caso esta semana, um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse à ANSA que as autoridades reconhecem “as preocupações levantadas pelo governo italiano e pela família Falcinelli sobre as circunstâncias da prisão de Matteo em Miami”. (ANSA).