MP de Pernambuco denuncia Sari por abandono do menino Miguel

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) apresentou, nesta terça-feira (14), denúncia contra Sari Corte Real por abandono de incapaz com resultado de morte. O promotor de Justiça criminal Eduardo Tavares pediu ainda agravamento das penas pelo crime ter sido contra criança em meio à conjuntura de calamidade pública.

A denúncia foi apresentada na 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Capital. No início deste mês, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) apresentou a conclusão das investigações do caso de Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos.

Ele morreu no dia 2 de junho, ao cair do nono andar de um prédio, no centro do Recife. A mãe dele tinha descido para passear com os cachorros da patroa.

De acordo com a polícia, o fato de Sari ter liberado a porta do elevador e apertado o botão da cobertura com a criança sozinha na cabine permitiu a sequência de fatos que resultou na queda e morte do menino.

Em depoimento à polícia, Sarí teria dito ao delegado Ramon Teixeira que não apertou o botão da cobertura do elevador ao deixar Miguel sozinho, apesar das imagens de vídeo mostrarem ela fazendo o movimento, mas que teria simulado o gesto para convencer o menino a sair do elevador.

Sari ainda disse no depoimento que tentou telefonar para Mirtes, mãe de Miguel, mas que não conseguiu e que foi solidária à doméstica, dizendo não ter sido responsável pela morte do menino.

