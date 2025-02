MP de Milão pede arquivamento de inquérito contra Fedez

MILÃO, 15 FEV (ANSA) – O Ministério Público de Milão solicitou o arquivamento do inquérito contra o rapper italiano Fedez no caso envolvendo o personal trainer Cristiano Iovino.

As autoridades milanesas estavam investigando o músico por lesão corporal e agressão, além de uma suposta participação de um ataque sofrido por Iovino em abril do ano passado.

Na ocasião, algumas horas depois de ter brigado com o rapper dentro de uma boate, o personal trainer foi espancado por um grupo de quase 10 pessoas, incluindo membros da torcida organizada do Milan, com quem Fedez possui relação muito próxima.

A promotora Michela Bordieri pediu o arquivamento porque, pelo que foi apurado, não houve nenhuma queixa contra o rapper.

Além disso, a investigação apontou que ele não teve participação direta nas agressões sofridas por Iovino.

O romano, conhecido na Itália por ser instrutor de várias personalidades, se recusou a ir para o hospital, não denunciou as agressões e não quis cooperar com as investigações. Além disso, chegou a um acordo com Fedez para que não abrisse uma denúncia contra o músico. (ANSA).