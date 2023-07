MP das Apostas é publicada e empresas terão receita com jogos taxada em 18%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 9:28 Compartilhe

O governo federal publicou no Diário Oficial da União (DOU) medida provisória que altera as regras sobre exploração de loterias no País, a chamada MP das Apostas. Pela medida, as empresas serão taxadas em 18% sobre a receita obtida com os jogos, após o pagamento do prêmio aos apostadores. O valor arrecadado será distribuído, em porcentuais definidos na MP, para contribuição à seguridade social e ao Ministério do Esporte, entre outras destinações. A tributação imposta pela MP é superior à inicialmente falada pelo governo em maio, que seria de 16%.

Antes estimada em até R$ 12 bilhões por ano, a arrecadação com a tributação da atividade vai ficar bem abaixo do esperado pela equipe econômica, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse semana passada. “A MP das Apostas vai sair, mas a receita estimada com isso é menor que a do setor e a da Secretaria de Reformas. A arrecadação com apostas vai para o orçamento com previsão baixa”, disse em evento no Rio no último dia 20. “Estimamos algo na casa de R$ 2 bilhões por ano (de arrecadação), muito aquém do que se imaginava”, completou o ministro.

A MP altera a Lei 13.756/2018 para disciplinar a exploração da loteria de aposta de quota fixa pela União.

