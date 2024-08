MP da Venezuela convoca opositor González e avisa que será preso se não comparecer (oficial)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/08/2024 - 12:58 Para compartilhar:

O Ministério Público da Venezuela convocou a depor na sexta-feira (30) o opositor Edmundo González, investigado após denunciar fraude nas eleições presidenciais de 28 de julho, e alertou que o seu desacato implicará um mandado de prisão, informou o órgão nesta quinta-feira (29).

É a terceira intimação feita pelo Ministério Público nesta semana. As duas anteriores foram ignoradas pelo adversário do presidente Nicolás Maduro. “Se não comparecer perante esta repartição fiscal na referida data”, indicava a intimação, “será considerado que estamos em presença do risco de fuga (…) e de risco de obstrução (… ) pelo qual será tramitado o mandado de prisão correspondente”.

