MP da Suécia confirma investigação por ‘estupro’ em Estocolmo sem citar o nome de Mbappé

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/10/2024 - 13:02 Para compartilhar:

O Ministério Público da Suécia confirmou nesta terça-feira (15) a abertura de uma investigação por um suposto estupro ocorrido em Estocolmo, após a imprensa noticiar que o atacante francês Kylian Mbappé está sendo investigado por este ato, mas sem citar o nome do jogador de futebol.

Segundo as informações dos jornais Aftonbladet e Expressen e do canal público de televisão SVT, o astro do Real Madrid e da seleção francesa está sendo investigado por um suposto estupro ocorrido durante os dois dias que Mbappé e um grupo de amigos passaram em Estocolmo na semana passada.

“Após as informações da mídia sobre um suposto estupro em Estocolmo, o promotor pode confirmar que uma denúncia de estupro foi apresentada à polícia”, afirmou o MP em um comunicado.

A nota acrescenta que o ato teria acontecido no dia 10 de outubro em um hotel da capital da Suécia, mas até o momento não foram divulgados nomes e outros detalhes do caso.

Segundo um documento judicial ao qual a AFP teve acesso, o local da suposta agressão foi o Bank Hotel, no centro de Estocolmo.

– “Razoavelmente suspeito” –

O jornal Expressen informou na segunda-feira à noite que Mbappé é considerado “razoavelmente suspeito” na investigação, o que significa o menor grau de suspeita previsto na legislação do país escandinavo.

O Aftonbladet e a SVT informaram nesta terça-feira que conseguiram confirmar que Mbappé é a pessoa investigada por estupro.

No sistema judicial sueco existem dois graus de suspeita: “razoavelmente suspeito” e “provavelmente suspeito”. O primeiro, o mais frágil dos dois, raramente resulta em uma prisão provisória, enquanto o segundo é geralmente uma condição prévia à detenção, segundo o site do MP.

Procurada pela AFP na segunda-feira, a assessoria de Mbappé afirmou que não tinha conhecimento de nenhuma denúncia judicial contra o jogador.

– Evidências apreendidas –

Mbappé não foi convocado pelo técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, para os jogos da Liga das Nações e o jogador aproveitou para visitar a Suécia na semana passada com um grupo de amigos.

Segundo o Aftonbladet, Mbappé jantou com um grupo de pessoas próximas no restaurante Chez Jolie, na capital sueca, e depois o grupo seguiu para a boate ‘V’, onde o jogador e sua comitiva teriam reservado uma área para a qual foram convidadas quase 30 pessoas. Todas teriam deixado os celulares na entrada, noticiou o tabloide.

Contactada pela AFP, a advogada da denunciante, Petra Eklund, respondeu com uma mensagem por escrito: “Não posso fazer comentários neste momento”.

O suposto estupro teria sido cometido na noite de quinta-feira “no centro de Estocolmo”, segundo a denúncia a que o Aftonbladet afirma que teve acesso.

Mbappé deixou o país na sexta-feira e a denúncia foi apresentada no sábado, depois que a suposta vítima recebeu atendimento médico.

O Expressen informou nesta terça-feira que os investigadores têm em seu poder, como evidências, uma calça preta de couro, uma blusa da mesma cor e algumas cuecas.

Procurada pela AFP, a polícia de Estocolmo não quis “nem confirmar, nem negar” as informações.

O próprio Mbappé reagiu na segunda-feira e chamou os relatos de ‘fake news’.

“FAKE NEWS!!!! Isto está se tornando tão previsível, às vésperas de uma audiência por acaso”, se indignou o jogador do Real Madrid na rede social X, relacionando a informação à audiência marcada para esta terça-feira diante de uma comissão da Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) no âmbito da disputa entre o atacante e seu ex-clube, o Paris Saint-Germain.

– Imagem controlada –

Mbappé exige do PSG 55 milhões de euros (cerca de R$ 335,6 milhões pela cotação atual) em salários não pagos e outros bônus.

“Estou feliz que tantos estejam interessados na decisão desta comissão”, disse a advogada do jogador, Delphine Verheyden, ao chegar à sede da LFP.

“Esta é a informação do dia, não se deixem enganar”, acrescentou antes Verheyden diante dos vários jornalistas na porta do edifício.

Citado indiretamente pelo jogador, o PSG limitou-se a “ignorá-lo e preservar sua classe e dignidade”, afirmou uma fonte próxima ao clube à AFP.

Depois de passar sete temporadas no clube parisiense, período em que não teve o nome envolvido em nenhum escândalo, Mbappé foi contratado no meio do ano pelo Real Madrid.

Mbappé mantém um controle rígido de sua imagem com um núcleo de pessoas próximas, familiares, advogados e porta-vozes. Toda a comunicação do atleta é calculada.

Um exemplo foi o anúncio de sua saída do PSG: ele optou por um vídeo publicado em suas redes sociais e não pela mídia tradicional.

nzg/jll/pc/es/fp/cb