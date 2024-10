MP da Suécia confirma investigação por ‘estupro’ em Estocolmo sem citar o nome de Mbappé

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/10/2024 - 8:41 Para compartilhar:

O Ministério Público da Suécia confirmou nesta terça-feira (15) a abertura de uma investigação por um suposto estupro ocorrido em Estocolmo, após a imprensa noticiar que o atacante francês Kylian Mbappé está sendo investigado por este ato, mas sem citar o nome do jogador de futebol.

Segundo as informações dos jornais Aftonbladet e Expressen e do canal público de televisão SVT, o astro do Real Madrid e da seleção francesa está sendo investigado por um suposto estupro ocorrido durante os dois dias que Mbappé e um grupo de amigos passaram em Estocolmo na semana passada.

“Após as informações da mídia sobre um suposto estupro em Estocolmo, o promotor pode confirmar que uma denúncia de estupro foi apresentada à polícia”, afirmou o MP em um comunicado.

A nota do Ministério Público acrescenta que o ato teria acontecido no dia 10 de outubro em um hotel da capital da Suécia, mas até o momento não foram divulgados nomes e outros detalhes do caso.

– “Razoavelmente suspeito” –

O jornal Expressen informou na segunda-feira à noite que Mbappé é considerado “razoavelmente suspeito” na investigação, o que significa o menor grau de suspeita previsto na legislação do país escandinavo.

O Aftonbladet e a SVT informaram nesta terça-feira que conseguiram confirmar que Mbappé é a pessoa investigada por estupro.

No sistema judicial sueco existem dois graus de suspeita: “razoavelmente suspeito” e “provavelmente suspeito”. O primeiro, o mais frágil dos dois, raramente resulta em uma prisão provisória, enquanto o segundo é geralmente uma condição prévia à detenção, segundo o site do MP.

Procurada pela AFP na segunda-feira, a assessoria de Mbappé afirmou que não tinha conhecimento de nenhuma denúncia judicial contra o jogador.

– Evidências apreendidas –

Mbappé não foi convocado pelo técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, para os jogos da Liga das Nações e o jogador aproveitou para visitar a Suécia na semana passada com um grupo de amigos.

Segundo o Aftonbladet, Mbappé jantou com um grupo de pessoas próximas no restaurante Chez Jolie, na capital sueca, e depois o grupo seguiu para a boate ‘V’, onde o jogador e sua comitiva teriam reservado uma área para a qual foram convidadas quase 30 pessoas. Todas teriam deixado os celulares na entrada, noticiou o tabloide.

O suposto estupro teria sido cometido na noite de quinta-feira “no centro de Estocolmo”, segundo a denúncia a que o Aftonbladet afirma que teve acesso.

Mbappé deixou o país na sexta-feira e a denúncia foi apresentada no sábado, depois que a suposta vítima recebeu atendimento médico.

O Expressen informou nesta terça-feira que os investigadores têm em seu poder, como evidências, uma calça preta de couro, uma blusa da mesma cor e algumas cuecas.

Procurada pela AFP, a polícia de Estocolmo não quis “nem confirmar, nem negar” as informações.

Mbappé reagiu na segunda-feira e chamou os relatos de ‘fake news’.

“FAKE NEWS!!!! Isto está se tornando tão previsível, às vésperas de uma audiência por acaso”, se indignou o jogador do Real Madrid na rede social X, relacionando a informação à audiência marcada para esta terça-feira diante de uma comissão da Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) no âmbito da disputa entre o atacante e seu ex-clube, o Paris Saint-Germain.

Mbappé exige do PSG 55 milhões de euros (cerca de R$ 335,6 milhões pela cotação atual) em salários não pagos e outros bônus.

Citado indiretamente pelo jogador, o PSG limitou-se a “ignorá-lo e preservar sua classe e dignidade”, afirmou uma fonte próxima ao clube à AFP.

– Imagem controlada –

Depois de passar sete temporadas no PSG, período em que não teve o nome envolvido em nenhum escândalo, Mbappé foi contratado no meio do ano pelo Real Madrid.

Em 2018, com apenas 19 anos, ele foi campeão do mundo com a França e marcou um dos gols na vitória de 4-2 sobre a Croácia na final do Mundial disputado na Rússia. Quatro anos depois, Mbappé fez três gols na final da Copa disputada no Catar, mas não evitou a derrota para a Argentina na disputa de pênaltis (3-3 no tempo regulamentar e prorrogação, 4-2 nos pênaltis).

Mbappé mantém um controle rígido de sua imagem com um núcleo de pessoas próximas, familiares, advogados e porta-vozes. Toda a comunicação do atleta é calculada.

Um exemplo foi o anúncio de sua saída do PSG: ele optou por um vídeo publicado em suas redes sociais e não pela mídia tradicional.

