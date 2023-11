MP da Espanha pede 9 anos de prisão para Daniel Alves por violência sexual

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/11/2023 - 12:21 Para compartilhar:

O Ministério Público espanhol pediu a pena de nove anos de prisão para o jogador brasileiro Daniel Alves, acusado de violência sexual contra uma jovem numa boate de Barcelona, fato pelo qual se encontra em prisão preventiva desde janeiro.

O MP pede para o jogador “uma pena de nove anos de prisão”, assim como uma indenização à vítima no valor de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil pela cotação atual), por um crime de “agressão sexual com penetração”, segundo o documento de conclusões provisórias do Ministério Público, ao qual a AFP teve acesso nesta quinta-feira (23).

rs/mg/pc/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias