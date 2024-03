MP chileno responsabiliza Trem de Aragua por morte de ex-militar dissidente venezuelano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/03/2024 - 20:24 Para compartilhar:

O Ministério Público do Chile afirmou, nesta segunda-feira (4), que a facção criminosa Trem de Aragua está por trás do assassinato do militar reformado venezuelano Ronald Ojeda, dissidente do governo de Nicolás Maduro na Venezuela e que vivia como refugiado no Chile.

“Estamos realizando uma série de diligências que estão destinadas precisamente a estabelecer a participação de cada um dos imputados”, em um caso “vinculado principalmente ao Trem de Aragua […] e que esteve cometendo crimes distintos, como o de sequestro”, disse o promotor Héctor Barros, responsável pelo caso.

Ojeda foi sequestrado em 21 de fevereiro, quando foi retirado de sua casa em Santiago, durante a madrugada, por pessoas que se faziam passar por policiais.

O caso gerou grande expectativa no Chile e na Venezuela, onde opositores garantiram que se tratava de uma operação de inteligência do governo Maduro.

Contudo, na sexta-feira, o corpo de Ronald Ojeda foi encontrado em um bairro da capital, dentro de uma mala que havia sido enterrada.

A imprensa local afirma que o governo chileno havia concedido a Ojeda, de 32 anos, a qualidade de refugiado.

Nas redes sociais, o ex-militar venezuelano se definia como “ex-preso político” e “oficial das Forças Armadas Venezuelanas”.

O caso está sendo averiguado por uma unidade especial de combate ao crime organizado da polícia chilena, que investiga as operações no país de grupos internacionais como o Trem de Aragua, de origem venezuelana.

O Chile acolhe uma grande comunidade de cidadãos venezuelanos, estimada em 533.000 pessoas, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas.

