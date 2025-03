MP atende a pedido de Boulos e instaura inquérito civil contra Ricardo Nunes

O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito civil nesta sexta-feira, 14, para apurar suspeitas de irregularidades em um contrato assinado pela prefeito Ricardo Nunes (MDB), da capital paulista.

O MP atendeu a um pedido do deputado Guilherme Boulos (PSOL), candidato derrotado pelo emedebista no segundo turno das eleições de 2024.

Segundo a representação, acatada por Karyna Mory, promotora de Justiça do Patrimônio Público e Social da cidade, a obra de contenção da margem do córrego Rua Carlos Carneiro de Souza, no bairro de Itaim Paulista, teve “indícios de favorecimento de empresas”, concentração de contratações e alterações irregulares no contrato.

Com a instauração, o Ministério Público pode solicitar informações e depoimentos à prefeitura, além de conduzir inspeções e perícias. Por se tratar de um procedimento pré-processual, o inquérito civil não tem implicações judiciais imediatas, mas pode desencadear uma ação civil pública a partir das provas coletadas.

Procurada pela IstoÉ, a prefeitura não se manifestou até a publicação desta notícia. O espaço segue aberto à manifestação.