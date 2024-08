MP acusa Fernández de lesões graves e ameaças contra ex-mulher

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/08/2024 - 19:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 14 AGO (ANSA) – O ex-presidente da Argentina Alberto Fernández foi formalmente acusado pelo Ministério Público de lesões graves, ameaças e abuso de poder contra a ex-primeira-dama Fabiola Yáñez.

As acusações do promotor Ramiro González foram ampliadas após o depoimento da ex-companheira do mandatário argentino.

Antes, Fernández era acusado somente por lesões leves contra Yáñez, mas as autoridades também enquadraram lesões graves duplamente qualificadas, ameaças coercitivas e abuso de poder e autoridade.

Os ataques contra a jornalista de 43 anos teriam acontecido durante o mandato presidencial de Fernández, entre 2019 a 2023, quando o casal habitava a Quinta de Olivos. Em seu depoimento, Yáñez afirmou que a violência sofrida era diária.

A ex-primeira-dama e Fernández ficaram noivos em 2016 e tiveram um filho seis anos mais tarde, chamado Francisco. A jornalista vive atualmente em Madri, na Espanha, enquanto o ex-mandatário mora em Buenos Aires. (ANSA).