MP abre novo crédito extraordinário de R$ 510 milhões para ações no RS

O presidente Luiz Inácio lula da Silva editou nova Medida Provisória (MP) que abre crédito extraordinário de R$ 510 milhões para ações no Rio do Grande do Sul.

Quase a totalidade dos recursos – R$ 500 milhões – serão destinados à integralização de cotas do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) para pequenas e médias empresas gaúchas no âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito.

Já os R$ 10 milhões restantes serão usados pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) – vinculada ao Ministério de Minas e Energia – para levantamentos, estudos, previsão e alerta de eventos hidrológicos críticos; além de mapeamentos voltados para a prevenção de desastres.