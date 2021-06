Mozart Santos chega a BH e vai assinar com o Cruzeiro até o fim do Brasileiro da Série B

O Cruzeiro tem novo treinador para a temporada 2021. Mozart Santos chegou a Belo Horizonte nesta quinta-feira, 10 de junho, e só falta o anúncio oficial do clube mineiro. O treinador vai assinar com a Raposa até o fim da Série B.

O novo comandante da Raposa vai ficar no lugar de Felipe Conceição, que foi demitido após a eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil para a Juazeirense, nos pênaltis, na terceira fase da competição.

Mozart foi indicado pelo diretor de futebol Rodrigo Pastana. Os dois trabalharam juntos no CSA em 2020 e ajudaram o time alagoano a reagir na Série B e até brigar por uma das quatro vagas de acesso à Série A, saindo da zona de rebaixamento.

O nome de Mozart não era consenso no clube, pois ainda teria de ter mais experiências no futebol para assumir um clube do porte do Cruzeiro, mas, para não ficar sem comandante, a solução foi acertar com o técnico para ir em busca de reação na Série B para evitar outro ano jogando a segunda divisão nacional.

Mozart Santos estava na Chapecoense recentemente e deixou o clube após perder a final do Catarinense para o Avaí. Com a saída de Felipe Conceição, o Cruzeiro chegou ao quinto técnico em pouco mais de ano. O clube começou com Adilson Batista em 2020, passando por Enderson Moreira, Ney Franco e Felipão, que evitou uma queda da equipe para a Série C. Mozart será o sexto comandante do time mineiro nos últimos 12 meses.

